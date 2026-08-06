महाराष्ट्र में 40,000 डॉक्टर हड़ताल पर, होम्योपैथी पर फैसले से IMA की देशव्यापी चेतावनी

महाराष्ट्र के अस्पतालों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगभग 40,000 रेजिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल बुधवार, 5 अगस्त से शुरू हुई है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत होम्योपैथी डिग्री धारकों को 'सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी' (CCMP) पूरा करने के बाद महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर के तौर पर पंजीकरण की इजाजत दे दी गई है।

इस हड़ताल के कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। OPD में लंबी कतारें लग रही हैं, सर्जरी टल रही हैं और 35 सरकारी तथा 5 नगर निगम संचालित मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई भी रुक गई है।