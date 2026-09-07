कानपुर में पांडु नदी के कारण आई बाढ़, अब तक 40,000 लोग प्रभावित

कानपुर में पांडु नदी के कारण आई बाढ़, अब तक 40,000 लोग प्रभावित
पांडु नदी में आई भयंकर बाढ़ ने कानपुर और कानपुर देहात के करीब 40,000 लोगों को प्रभावित किया है। 1,000 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं। बीते 7 सितंबर को कानपुर बैराज पर जलस्तर 114.2 मीटर तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से बस थोड़ा ही कम था। इसके चलते कई परिवार अपनी जान बचाने और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
पिपौरी में निकासी में मदद कर रही NDRF
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) सहित कई बचाव दल पिपौरी जैसे इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटे हैं, खासकर उन जगहों पर जहां स्थिति ज्यादा खराब है। प्रभावित लोगों को भोजन और रहने की जगह देने के लिए राहत शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी लगातार मेडिकल कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। साथ ही, बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मच्छररोधी दवा का छिड़काव भी किया जा रहा है। बाढ़ के कारण सड़कें और पुल भी पानी में डूब गए हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इससे प्रभावित लोगों को आने-जाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं।