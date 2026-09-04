उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर: 3.5 लाख से अधिक लोग बेहाल, 17,000 विस्थापित
उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे लगभग 3 लाख 53 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। 17,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, उनके लिए राहत शिविर बनाए गए हैं। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या और बलिया जैसे जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
सरकार ने तैनात कीं 1,634 चौकियां, 1,697 नावें
उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। सरकार ने इसके लिए 1,634 बाढ़ चौकियां और 1,697 नावें व मोटरबोट लगाई हैं। 1,068 मेडिकल टीमें भी मौके पर काम कर रही हैं।
बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट और पशुओं के लिए चारा बांटा जा रहा है। पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 5.52 लाख से ज्यादा क्लोरीन की गोलियां और 1.87 लाख ORS पैकेट भी दिए जा रहे हैं। मुश्किल हालात में भी प्रशासन लगातार राहत कार्यों में लगा हुआ है।