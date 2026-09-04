उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर: 3.5 लाख से अधिक लोग बेहाल, 17,000 विस्थापित

उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ राहत और बचाव के लिए पूरी तैयारी में जुटी है। सरकार ने इसके लिए 1,634 बाढ़ चौकियां और 1,697 नावें व मोटरबोट लगाई हैं। 1,068 मेडिकल टीमें भी मौके पर काम कर रही हैं।

बाढ़ पीड़ितों को खाने के पैकेट और पशुओं के लिए चारा बांटा जा रहा है। पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए 5.52 लाख से ज्यादा क्लोरीन की गोलियां और 1.87 लाख ORS पैकेट भी दिए जा रहे हैं। मुश्किल हालात में भी प्रशासन लगातार राहत कार्यों में लगा हुआ है।