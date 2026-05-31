कानपुर: BEd सेंटर के बाहर नाले में गिरे दर्जनों छात्र, सुरक्षा पर गंभीर सवाल देश May 31, 2026

कानपुर में HN मिश्रा पीजी कॉलेज के बाहर रविवार सुबह BEd प्रवेश परीक्षा देने आए करीब 20 से 25 छात्र एक हादसे का शिकार हो गए। दरअसल, जिस कंक्रीट की स्लैब पर वे खड़े थे, वह टूट गई और वे पास की खुली नाली में जा गिरे। ये सभी अभ्यर्थी अंतिम समय के कुछ कागजात दुरुस्त करवाने के लिए एक फोटोकॉपी की दुकान के पास जमा हुए थे। इस घटना में चार लोगों को मामूली चोटें आईं। कई छात्रों के कपड़े, किताबें, एडमिट कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात भी खराब हो गए। परीक्षा के दिन इस तरह की शुरुआत किसी के लिए भी अच्छी नहीं थी।