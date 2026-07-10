राम मंदिर में दान संभालने वाले 2 दर्जन कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा
राम मंदिर में दान का काम संभालने वाले लगभग 2 दर्जन कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि उनके काम के घंटे 6 से बढ़ाकर 9 कर दिए गए थे, वेतन में भी कटौती की गई और छुट्टी के दिन भी कम कर दिए गए। जब उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया, जिससे मंदिर के कामकाज में बड़ी रुकावट आई।
मंदिर का काम-काज प्रभावित
इस हफ्ते की शुरुआत में हुए सामूहिक इस्तीफे के बाद, अगले दिन ड्यूटी पर सिर्फ करीब एक दर्जन कर्मचारी ही पहुंचे। नए कर्मचारियों की भर्ती में हो रही देरी की वजह से मंदिर के कामकाज पर काफी असर पड़ा है। दरअसल, हाल ही में दान की चोरी के एक मामले के बाद जांच प्रक्रिया कड़ी हो गई है, जिससे नए लोगों को नियुक्त करने में और वक्त लग रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट अपनी अगली बैठक में दान और VIP पास के लिए नई सुरक्षा और पारदर्शिता के इंतजाम करने की भी योजना बना रहा है। VIP पास के गलत इस्तेमाल को लेकर चल रही जांच अभी भी पूरी नहीं हुई है।