दिल्ली में CEC के खिलाफ हुंकार: 1,000 हिरासत में, AAP नेता भी गिरफ्तार
शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में नेताओं और कार्यकर्ताओं समेत करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। भीड़ चुनावी रोल में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर रही थी। जमा होने पर पाबंदी के बावजूद, दिन भर हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद बढ़ती गई।
भारी सुरक्षा के बीच AAP के नेता हिरासत में
आम आदमी पार्टी के जाने-माने नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हिरासत में लेकर अलग-अलग पुलिस थानों में भेजा गया। नई दिल्ली में लगभग 5,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे। कई जगहों पर बैरिकेड लगाए गए, ड्रोन से निगरानी की गई। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहे।
इसके साथ ही, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। प्रदर्शन के दौरान कुछ छोटी-मोटी झड़पें भी हुईं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।