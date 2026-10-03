दिल्ली में CEC के खिलाफ हुंकार: 1,000 हिरासत में, AAP नेता भी गिरफ्तार

आम आदमी पार्टी के जाने-माने नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें हिरासत में लेकर अलग-अलग पुलिस थानों में भेजा गया। नई दिल्ली में लगभग 5,000 पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात थे। कई जगहों पर बैरिकेड लगाए गए, ड्रोन से निगरानी की गई। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहे।

इसके साथ ही, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गईं। प्रदर्शन के दौरान कुछ छोटी-मोटी झड़पें भी हुईं, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए।