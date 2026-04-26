झारखंड के 100 आदिवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में शोषण, किसी तरह कारखाने से भागे देश Apr 26, 2026

झारखंड के करीब 100 आदिवासी मजदूर तमिलनाडु के एक टेक्सटाइल कारखाने से निकल भागे हैं। मजदूरों का कहना है कि कारखाने में उनके साथ शारीरिक मार-पीट हुई और उन्हें वेतन भी नहीं मिला।

जब उन्होंने कारखाने से निकलने की कोशिश की, तो उन्हें वहां भी परेशान किया गया। उनका यह भी आरोप है कि बकाया वेतन न मिलने की वजह से उन्हें अपने घर लौटने का इंतजाम खुद ही करना पड़ा।