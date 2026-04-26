झारखंड के 100 आदिवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में शोषण, किसी तरह कारखाने से भागे
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झारखंड के करीब 100 आदिवासी मजदूर तमिलनाडु के एक टेक्सटाइल कारखाने से निकल भागे हैं। मजदूरों का कहना है कि कारखाने में उनके साथ शारीरिक मार-पीट हुई और उन्हें वेतन भी नहीं मिला।
जब उन्होंने कारखाने से निकलने की कोशिश की, तो उन्हें वहां भी परेशान किया गया। उनका यह भी आरोप है कि बकाया वेतन न मिलने की वजह से उन्हें अपने घर लौटने का इंतजाम खुद ही करना पड़ा।
झारखंड सरकार श्रमिकों को घर वापस लाने में जुटी
झारखंड सरकार ने 22 अप्रैल को इस पूरी घटना की खबर मिलने के बाद तुरंत कदम उठाए। अब तक कई मजदूर अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी तमिलनाडु में फंसे हुए हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाए और उनकी शिकायतों की ठीक से जांच भी हो।