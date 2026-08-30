18,600 फीट की ऊंचाई, बर्फीली हवाएं और खड़ी ढलान; लद्दाख में सेना का साहसी बचाव अभियान

तेज हवा और ऊंचाई के चलते हेलीकॉप्टर के इंजन की ताकत और रोटर्स की ऊपर उठने की क्षमता काफी कम हो जाती है। इसे देखते हुए पायलटों ने हेलीकॉप्टर से वजन कम करने के लिए सभी गैर-जरूरी चीजों को हटा दिया। यहां तक की ईंधन भी उतना ही भरा गया, जितना अभियान के लिए जरूरी था।

भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने अभियान की जानकारी साझा करते हुए पायलटों के साहस, तकनीकी दक्षता और समर्पण को नमन किया।