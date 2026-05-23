लेह में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, मेजर जनरल की सेल्फी वायरल हुई

लेह में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 जवान बचे; मलबे के साथ मेजर जनरल की सेल्फी वायरल

लेखन आबिद खान 12:24 pm May 23, 202612:24 pm

क्या है खबर?

लद्दाख के लेह के पास एक पहाड़ी इलाके में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। घटना में भारतीय सेना के 3 अधिकारी बाल-बाल बच गए। ये घटना 20 मई की है, जिसकी पुष्टि आज की गई है। हेलीकॉप्टर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर और एक मेजर जनरल सवार थे। घटना के बाद मेजर जनरल ने हेलीकॉप्टर के मलबे और अपने 2 साथियों के साथ सेल्फी ली, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।