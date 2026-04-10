भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पॉडकास्ट में जानकारी दी

सेना प्रमुख ने बताया- 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान नमाज के समय नहीं करते थे हमला

लेखन गजेंद्र 03:58 pm Apr 10, 202603:58 pm

क्या है खबर?

भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने हाल में एक पॉडकास्ट में बताया कि जब सेना पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' चला रही थी, तब कभी भी नमाज के समय हमला नहीं किया गया। IIMUN के पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि भारत 'सबका मालिक एक है' पर विश्वास करता है, इसलिए हमले के लिए ऐसा कोई समय नहीं चुना गया, जब दूसरी तरफ लोग प्रार्थना कर रहे हो। उन्होंने कहा कि सेना मानवीय-नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखती है।