भारत में सांस लेना भी मुश्किल, दुनिया के 25 सबसे प्रदूषित शहरों में से 24 भारत के

इंडोनेशिया का सम्पित ही इस सूची में एकमात्र ऐसा शहर है जो भारतीय नहीं है, जबकि इस सूची में ज्यादातर शहर भारत के ही हैं।

सर्दियों में उत्तर भारत में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है क्योंकि गाड़ियों, फैक्ट्रियों, निर्माण की धूल और पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा में ठहर जाता है। चूंकि मॉनसून के बाद हवा की गति धीमी हो जाती है, इसलिए यह प्रदूषण छंट नहीं पाता। ऊँचा AQI बताता है कि सांस लेना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर लंबे समय तक ऐसे प्रदूषित माहौल में रहने पर। इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन्हें पहले से फेफड़े या दिल से जुड़ी बीमारियां हैं।