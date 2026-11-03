गाजियाबाद में प्रदूषण का 'आपातकाल', दिल्ली को पछाड़कर AQI 516 पर पहुंचा

गाड़ियों का धुआं, फैक्टरी से निकलने वाला धुएं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, ये सब मिलकर गाजियाबाद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसमें उत्तर भारत में पराली जलाने और आसपास कचरा जलाने से उठने वाला धुआं भी जुड़ जाता है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।

शांत हवाएं और ठंडे मौसम की वजह से ये सारे प्रदूषक कण वातावरण में नीचे ही फंसे रहते हैं। इस कारण NCR के किसी भी शहर को फिलहाल प्रदूषण से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।