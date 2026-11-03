गाजियाबाद में प्रदूषण का 'आपातकाल', दिल्ली को पछाड़कर AQI 516 पर पहुंचा
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गाजियाबाद में हाल ही में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 516 दर्ज किया गया है। इसने दिल्ली के 456 AQI को भी पीछे छोड़ दिया, जिससे यह शहर प्रदूषण के बढ़ते खतरे की सुर्खियों में आ गया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हवा इतनी बिगड़ चुकी है कि गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है।
NCR में शांत हवाओं की वजह से फंसा प्रदूषण
गाड़ियों का धुआं, फैक्टरी से निकलने वाला धुएं और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, ये सब मिलकर गाजियाबाद के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसमें उत्तर भारत में पराली जलाने और आसपास कचरा जलाने से उठने वाला धुआं भी जुड़ जाता है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
शांत हवाएं और ठंडे मौसम की वजह से ये सारे प्रदूषक कण वातावरण में नीचे ही फंसे रहते हैं। इस कारण NCR के किसी भी शहर को फिलहाल प्रदूषण से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।