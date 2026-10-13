दिल्ली की फिर बिगड़ने लगी हवा की गुणवत्ता, PM2.5 से फेफड़ों के कैंसर का खतरा

खराब हवा के दिनों में जिन लोगों को स्वास्थ्य का खतरा ज्यादा है, उन्हें बाहर ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए। खासकर उन्हें जिन्हें अस्थमा, फेफड़ों की कोई पुरानी बीमारी या दिल की पहले से कोई समस्या है। इसके अलावा नेचर' पत्रिका में छपे एक शोध में यह भी पता चला है कि PM2.5 जैसे इन बारीक कणों को लंबे समय तक सांस से अंदर लेने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। खास बात यह है कि इसका खतरा धूम्रपान न करने वालों को भी हो सकता है, क्योंकि ये कण फेफड़ों में गहराई तक पहुंचकर सूजन और अन्य जैविक बदलाव कर सकते हैं।