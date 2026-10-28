दिल्ली की हवा में हुआ 16 प्रतिशत सुधार, स्थानीय प्रदूषण ही है जड़

रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां औसत AQI बेहतर हुआ, वहीं सामान्य दिनों में हवा की गुणवत्ता थोड़ी और खराब हो गई यानी मीडियन AQI बढ़ गया। अच्छी बात यह रही कि 'बेहद खराब हवा' वाले दिनों की संख्या 10 से घटकर सिर्फ तीन रह गई। हालांकि, रोजमर्रा के प्रदूषण पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। मौसम ने भी हालात को और नहीं बिगाड़ा, जबकि इस दौरान बारिश भी कम हुई और अल नीनो का असर भी था। साफ है। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए स्थानीय प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर नियंत्रण पाना सबसे अहम है।