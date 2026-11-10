दिल्ली में AQI 500 तक पहुंचने का खतरा, डॉक्टर ने दी ये सलाह

दिल्ली की हवा में सांस लेना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। आज सुबह सराय काले खां इलाके में प्रदूषण का स्तर 257 AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) तक पहुंच गया, जो "खराब" श्रेणी में आता है।

मेदांता अस्पताल में रेस्पिरेटरी और स्लीप मेडिसिन की डायरेक्टर डॉ. बोरनाली दत्ता जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ उन लोगों से अपील कर रहे हैं जिन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। उनकी सलाह है कि ऐसे लोग N95 मास्क पहनें, बाहर व्यायाम करने से बचें और जब तक हवा की गुणवत्ता बेहतर नहीं हो जाती, तब तक घर के अंदर एयर प्यूरीफायर चलाकर रखें।