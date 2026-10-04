केदारनाथ में स्वच्छता का महाअभियान, 5000 यात्रियों ने हटाया 12 टन से ज्यादा प्लास्टिक

इस नेक काम में तमिलनाडु और ओडिशा जैसे कई राज्यों के लोग भी जुड़ गए। इस दौरान कुछ प्रेरणादायक कहानियां भी सामने आईं। जैसे मदन लाल ने अपना एक हाथ न होने के बावजूद भी कचरा उठाया, वहीं अंकिता सिंह 8 किलो प्लास्टिक का बोझ लेकर अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर निकल पड़ीं।

कुछ यात्रियों ने तो मदद के लिए साइकिलों का भी सहारा लिया। सोशल मीडिया ने इस अभियान को जबरदस्त बढ़ावा दिया। इसकी वजह से संदेश दूर-दूर तक पहुंचा और हिमालय के पर्यावरण को बचाने के लिए और भी लोग इसमें शामिल होने को प्रेरित हुए।