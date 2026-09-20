दिल्ली में SIR: GB रोड की 500 यौनकर्मियों का मतदान का अधिकार क्यों छीना गया?

यहां कई यौनकर्मी जरूरी कागजात नहीं दे पाती हैं, क्योंकि अक्सर उनकी तस्करी की गई होती है या वे अपने परिवार से अलग हो चुकी होती हैं। ऐसे में उनके लिए स्थायी दस्तावेज बनवाना मुश्किल होता है।

कुछ लोगों तक तो वे फॉर्म भी नहीं पहुंचे, जो उनकी पहचान को सत्यापित करने के लिए दिए गए थे। उनका समर्थन कर रहे संगठनों का कहना है कि यह ऐसे लोगों के मतदान अधिकारों को संभालने के तरीके में बड़ी खामियों को दिखाता है, जिनकी जिंदगी काफी उलझी हुई है।

अब यह समुदाय चुनाव अधिकारियों से अपील कर रहा है कि उन्हें फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जाए, ताकि उनकी आवाज दब न जाए।

ब्यूटी ने कहा, "वोट डालने का अधिकार सभी के लिए एक समान होता है। जब मैं उस कतार में खड़ी होती हूं, तो कोई मुझसे बड़ा या छोटा नहीं होता। यह मुझे इस बात का अहसास दिलाता है कि लोग मेरे काम को लेकर चाहे कुछ भी सोचते हों, मैं अब भी हर किसी के बराबर हूं।"