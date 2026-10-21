भारत के 4.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती संग होगा बिजली का उत्पादन, सरकार करेगी सस्ता

एग्रीवोल्टिक्स का विचार सुनने में काफी लुभावना लगता है, लेकिन इसे स्थापित करना काफी महंगा पड़ता है।

भारत के ज्यादातर किसान छोटे हैं और उनकी संख्या कुल किसानों का करीब 85 प्रतिशत है। ऐसे में उनके लिए इसे लगाना काफी मुश्किल भरा काम है।

इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार नई नीतियां और योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है। इनका मकसद सोलर पैनलों को सस्ता बनाना और पॉलीसिलिकॉन की उपलब्धता बढ़ाना है।

पॉलीसिलिकॉन सोलर सेल बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य कच्चा माल है। सरकार का मकसद है कि भारतीय खेतों को स्वच्छ ऊर्जा का एक ठोस विकल्प मिल पाए।