शहरी लापरवाही का जानलेवा खेल, 33,000 मौतों पर कौन देगा जवाब?

2020 से 2024 के दौरान देश में लगभग 33,000 लोग इमारतें ढहने, आग लगने और यहां तक कि गड्ढों या मैनहोल में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हादसों की वजह शहरों में रखरखाव की कमी और सुरक्षा जांचों में ढिलाई रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा असल में कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें गड्ढों और दूषित पानी से हुई मौतों को शामिल नहीं किया गया है।