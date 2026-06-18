अब 3 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से ऋषिकेश का सफर, नमो भारत बदलेगी पहाड़ों की तस्वीर

अब 3 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से ऋषिकेश का सफर, नमो भारत बदलेगी पहाड़ों की तस्वीर
यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह सब 'नमो भारत' रेल लाइन के विस्तार को मिली मंजूरी के कारण संभव हुआ है। 150 किलोमीटर लंबी यह लाइन मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगी। जल्द ही इसका सर्वे शुरू होगा, जिसमें स्टेशन कहां बनेंगे और रास्ता कैसा होगा, इन सभी बातों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी ट्रेन
सेमी-हाई-स्पीड वाली यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ेगी। यह मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार जैसे शहरों से गुजरेगी, जिससे पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की यात्रा बेहद आसान हो जाएगी। तेज सफर के अलावा, इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिलेगी। यह लाइन शहरों और धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और पूरे राज्य में आवाजाही और भी आसान हो जाएगी।