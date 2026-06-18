अब 3 घंटे में पूरा होगा दिल्ली से ऋषिकेश का सफर, नमो भारत बदलेगी पहाड़ों की तस्वीर देश Jun 18, 2026

यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब दिल्ली से ऋषिकेश का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यह सब 'नमो भारत' रेल लाइन के विस्तार को मिली मंजूरी के कारण संभव हुआ है। 150 किलोमीटर लंबी यह लाइन मेरठ के मोदीपुरम से शुरू होकर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला तक पहुंचेगी। जल्द ही इसका सर्वे शुरू होगा, जिसमें स्टेशन कहां बनेंगे और रास्ता कैसा होगा, इन सभी बातों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।