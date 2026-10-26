भारतीय सेनाओं के लिए 2.12 लाख करोड़ के 'मेड इन इंडिया' सुरक्षा कवच को मंजूरी

भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में नए सैन्य साजो-सामान के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपये की एक बड़ी रकम को मंजूरी दी है। इस खरीद का 82 प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों से किया जाएगा, जिससे देश के स्थानीय उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस खरीद के तहत थल सेना, नौसेना और वायु सेना, तीनों को बेहतर तकनीक और नए उपकरण मिलेंगे।