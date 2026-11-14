सबरीमाला में अपोलो ने खोला 5G आपातकालीन केंद्र, अब हर तीर्थयात्री सुरक्षित
इस साल सबरीमाला जा रहे तीर्थयात्रियों के लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार हुआ है। अपोलो फाउंडेशन और अपोलो स्पेशियल्टी हॉस्पिटल तिरुची ने ठीक तीर्थ स्थल पर एक उन्नत आपातकालीन चिकित्सा केंद्र शुरू किया है। 13 नवंबर को खुला यह केंद्र कई आधुनिक तकनीकों से लैस है, जैसे कि 5G-इनेबल्ड एंबुलेंस सेवाएं। इन एंबुलेंस में एडवांस कार्डियोवस्कुलर लाइफ सपोर्ट जैसी जीवन रक्षक सुविधाएं मौजूद हैं। इसका मकसद मकरविलक्कू के भीड़भाड़ वाले समय में किसी भी आपात स्थिति को तेजी से संभालना है।
टेलीमेडिसिन से जुड़ा है सबरीमाला सेंटर का स्टाफ
यहां अनुभवी डॉक्टरों और प्रशिक्षित पैरामेडिकल कर्मचारियों की एक खास टीम मौजूद रहेगी। यह टीम एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क से भी जुड़ी होगी, जो उन्हें तिरुची के अपोलो स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के सुपर-स्पेशियलिटी कंसल्टेंट्स से सीधे जोड़ेगा। इस सेंटर का उद्घाटन 13 नवंबर को परिवहन मंत्री सीपी जॉन की मौजूदगी में हुआ। इसका सीधा मकसद है कि श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान स्वस्थ और सुरक्षित रहें।