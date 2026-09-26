बेंगलुरु: पैसों के झगड़े में पति ने ली पत्नी की जान, 3 दिन घर में रखा शव

अनसूया की पहचान उसके कपड़ों पर लगे टैग से हुई। जांचकर्ताओं का मानना है कि रावत ने अनसूया के शव को 3 दिनों तक अपने घर में ही रखा था। इसके बाद वह शव को एक खाली प्लॉट में फेंक आया।

पुलिस ने रावत को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वह यह देखने लौटा था कि क्या किसी ने शव को ढूंढ लिया है। उनके रिश्ते में पैसों के झगड़े आम बात थे, और पुलिस का मानना है कि यही विवाद अनसूया की मौत की वजह बना।