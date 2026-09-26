बेंगलुरु: पैसों के झगड़े में पति ने ली पत्नी की जान, 3 दिन घर में रखा शव
बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक खाली प्लॉट की सफाई कर रहे मजदूरों को 28 साल की अनसूया का सड़ा-गला शव मिला। अनसूया मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी। वह सागर चंद्र रावत के साथ काम के सिलसिले में बेंगलुरु आई थी, और बाद में दोनों ने शादी कर ली।
पुलिस के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच पैसों को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। ऐसा ही एक विवाद इतना बढ़ गया कि अनसूया की जान चली गई।
खाली प्लॉट पर लौटने के बाद रावत गिरफ्तार
अनसूया की पहचान उसके कपड़ों पर लगे टैग से हुई। जांचकर्ताओं का मानना है कि रावत ने अनसूया के शव को 3 दिनों तक अपने घर में ही रखा था। इसके बाद वह शव को एक खाली प्लॉट में फेंक आया।
पुलिस ने रावत को एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वह यह देखने लौटा था कि क्या किसी ने शव को ढूंढ लिया है। उनके रिश्ते में पैसों के झगड़े आम बात थे, और पुलिस का मानना है कि यही विवाद अनसूया की मौत की वजह बना।