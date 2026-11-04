रॉकेट साइंस छोड़ी, अपराधियों के होश उड़ाए; गृह मंत्री पदक से सम्मानित IPS अनुकृति की कहानी
उत्तर प्रदेश की IPS अधिकारी अनुकृति शर्मा को उनके शानदार काम के लिए गृह मंत्री के दक्षता पदक 2026 से नवाजा गया है। अनुकृति ने संभल जिले से जुड़े 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा के एक बड़े अंतर-राज्यीय बीमा घोटाले का पर्दाफाश करके खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
अब वह गौतम बुद्ध नगर में अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस (महिला सुरक्षा) के पद पर रहकर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रयासों की अगुवाई कर रही हैं।
विज्ञान छोड़ IPS बनीं अनुकृति शर्मा
राजस्थान के अजमेर शहर से ताल्लुक रखने वाली अनुकृति ने अपनी पढ़ाई विज्ञान में शुरू की थी। उन्होंने IISER कोलकाता से डिग्री हासिल की और अपनी PhD के दौरान राइस यूनिवर्सिटी में नासा के साथ मिलकर ज्वालामुखियों से जुड़े एक प्रोजेक्ट पर भी काम किया।
हालांकि, उनका मन हमेशा देश की सेवा करने का था। कुछ प्रयासों के बाद, उन्होंने 2020 में UPSC परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें AIR 138 मिली। इस तरह उन्होंने प्रयोगशालाओं की दुनिया को छोड़कर कानून-व्यवस्था संभालने का रास्ता चुना।