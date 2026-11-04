रॉकेट साइंस छोड़ी, अपराधियों के होश उड़ाए; गृह मंत्री पदक से सम्मानित IPS अनुकृति की कहानी

राजस्थान के अजमेर शहर से ताल्लुक रखने वाली अनुकृति ने अपनी पढ़ाई विज्ञान में शुरू की थी। उन्होंने IISER कोलकाता से डिग्री हासिल की और अपनी PhD के दौरान राइस यूनिवर्सिटी में नासा के साथ मिलकर ज्वालामुखियों से जुड़े एक प्रोजेक्ट पर भी काम किया।

हालांकि, उनका मन हमेशा देश की सेवा करने का था। कुछ प्रयासों के बाद, उन्होंने 2020 में UPSC परीक्षा पास की, जिसमें उन्हें AIR 138 मिली। इस तरह उन्होंने प्रयोगशालाओं की दुनिया को छोड़कर कानून-व्यवस्था संभालने का रास्ता चुना।