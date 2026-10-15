PoK में अत्याचार पर चुप क्यों है UN? भारत ने उठाए सवाल

भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर कार्रवाई न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की खुलकर आलोचना की है।

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में, भारतीय राजनयिक अनुज स्वरूप ने सवाल उठाया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने

PoK में इंटरनेट बंद करने और सुरक्षा बलों द्वारा कथित हत्याओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। उन्होंने पूछा, "हम OHCHR से इस पर पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करने की उम्मीद कर सकते हैं?"