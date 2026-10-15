PoK में अत्याचार पर चुप क्यों है UN? भारत ने उठाए सवाल
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों पर कार्रवाई न करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की खुलकर आलोचना की है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में, भारतीय राजनयिक अनुज स्वरूप ने सवाल उठाया कि संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने
PoK में इंटरनेट बंद करने और सुरक्षा बलों द्वारा कथित हत्याओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। उन्होंने पूछा, "हम OHCHR से इस पर पाकिस्तान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करने की उम्मीद कर सकते हैं?"
भारत के विदेश मंत्रालय ने कानूनी उपाय पर फिर जोर दिया
स्वरूप ने OHCHR पर आरोप लगाया कि वह किन विरोध प्रदर्शनों और ज्यादतियों को उजागर करता है, इसे लेकर 'अत्यधिक चयनात्मक' रवैया अपनाता है।
उन्होंने पाकिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा और रावलकोट जैसे क्षेत्रों में लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया। इस बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने लोकतंत्र और कानूनी मानदंडों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि न्याय मांगने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अदालतें उपलब्ध हैं।