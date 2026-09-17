मलयालम न्यूज चैनल मालिक एंटो ऑगस्टीन गिरफ्तार, शराब के साथ फुटबॉल कार्यक्रम की गड़बड़ी भी जांच के घेरे में

ऑगस्टीन का कहना है कि उन्हें शराब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि छापे के समय वे कोच्चि में थे। आबकारी विभाग ने तय मात्रा से ज्यादा शराब रखने के आरोप में आबकारी अधिनियम की कई गैर-जमानती धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है।

गृह मंत्री रमेश चेन्निथला के मुताबिक, उनके दफ्तर और बाकी घरों पर भी वारंट लेकर तलाशी ली गई थी। चेन्निथला ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि गृह मंत्री किसी भी पुलिस जांच में दखल नहीं देंगे। उन्होंने साफ कहा, "जांच जारी रहेगी और कानून अपना काम करेगा।"