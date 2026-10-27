दिल्ली मेट्रो में फिर लगे सरकार विरोधी पोस्टर, जांच में जुटी पुलिस
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दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर 24 अक्टूबर को सरकार विरोधी पोस्टर फिर से दिखाई दिए। कुछ ही दिन पहले ऐसे ही पोस्टर ट्रेन के अंदर भी देखे गए थे। ये नए पोस्टर आपातकालीन गेट नंबर 5 के पास मिले हैं। इसके अलावा, गेट नंबर 7 के पास एक शाफ्ट वॉल पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ भी देखा गया। एक हफ्ते में यह ऐसी दूसरी घटना है।
दिल्ली पुलिस ने पोस्टरों को लेकर दर्ज किए मामले
पहले मिले पोस्टरों में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। उनमें लोगों को जुड़ने के लिए एक QR कोड भी दिया गया था। लगातार ऐसी घटनाओं के बाद मेट्रो सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने इन पोस्टरों को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वे दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और मेट्रो रेलवेज एक्ट के तहत जांच कर रहे हैं। इस जांच में पुलिस की स्पेशल सेल भी मदद कर रही है।