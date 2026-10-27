दिल्ली मेट्रो में फिर लगे सरकार विरोधी पोस्टर, जांच में जुटी पुलिस

पहले मिले पोस्टरों में सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए गए थे। उनमें लोगों को जुड़ने के लिए एक QR कोड भी दिया गया था। लगातार ऐसी घटनाओं के बाद मेट्रो सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने इन पोस्टरों को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। वे दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और मेट्रो रेलवेज एक्ट के तहत जांच कर रहे हैं। इस जांच में पुलिस की स्पेशल सेल भी मदद कर रही है।