जयपुर हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या, 24 घंटे में दूसरी घटना; 55 छात्र आत्महत्याओं से सिहर उठा राजस्थान

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वे अभी यह जांच कर रहे हैं कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं।

ये लगातार सामने आ रहे मामले एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच राजस्थान में छात्रों की 55 आत्महत्याएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनके पीछे पढ़ाई का अत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्याएं और परीक्षा से जुड़ी निराशा जैसे कारण बताए गए हैं।

इन 55 मामलों में से 6 तो अकेले जयपुर में ही इसी अवधि के दौरान दर्ज हुए हैं।