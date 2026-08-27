जयपुर हॉस्टल में छात्र ने की आत्महत्या, 24 घंटे में दूसरी घटना; 55 छात्र आत्महत्याओं से सिहर उठा राजस्थान
जयपुर में एक यूनिवर्सिटी के पास बने प्राइवेट हॉस्टल में बुधवार रात एक और छात्र मृत पाया गया। यह घटना ऐसे वक्त हुई है जब ठीक एक दिन पहले इसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस हॉस्टल में भी एक छात्र की मौत का मामला सामने आया था। छात्रों को कमरे से तेज बदबू आने के बाद इस घटना का पता चला।
माना जा रहा है कि मथुरा का रहने वाला यह छात्र एक या 2 दिन पहले ही अपनी जान गंवा चुका था।
राजस्थान में 55 छात्र आत्महत्याओं के बीच पोस्टमार्टम का आदेश
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और वे अभी यह जांच कर रहे हैं कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं।
ये लगातार सामने आ रहे मामले एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच राजस्थान में छात्रों की 55 आत्महत्याएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनके पीछे पढ़ाई का अत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, पारिवारिक समस्याएं और परीक्षा से जुड़ी निराशा जैसे कारण बताए गए हैं।
इन 55 मामलों में से 6 तो अकेले जयपुर में ही इसी अवधि के दौरान दर्ज हुए हैं।