सभी पायलट का वार्षिक डोप टेस्ट करा सकती है सरकार, फुकेत-दिल्ली उड़ान घटना के बाद फैसला

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने मंगलवा को बताया कि मौजूदा नियम के तहत 10 प्रतिशत एयरलाइन पायलटों का डोप परीक्षण अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि विमानन नियामक संस्था वर्तमान में 100 प्रतिशत परीक्षण के प्रभाव का आकलन कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा और परिचालन संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रणाली पर विचार कर रही है, जिसके तहत साल में एक बार प्रत्येक पायलट का परीक्षण किया जाए, जिसका समय अनिश्चित हो।