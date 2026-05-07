26 मौतों का सटीक जवाब! 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली बरसी पर राष्ट्रपति ने सेना की तारीफ की

पहलगाम हमला जिसमें 26 लोगों की मौत हुई

ऑपरेशन सिंधुूर अप्रैल 2025 में हुए उस भयानक पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस मिशन को 'उचित और बेमिसाल सटीकता' वाला बताया। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और किसी भी खतरे का डटकर सामना करने के लिए तैयार है।