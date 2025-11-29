अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ाई गई, कड़ी सुरक्षा में हुई पेशी

दिल्ली की एक अदालत ने अमेरिका से निर्वासित किए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की हिरासत अवधि 7 दिन के लिए बढ़ा दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अब उसे 5 दिसंबर तक हिरासत में रखेगी। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई के दौरान यह अवधि बढ़ाई है। अनमोल द्वारा अपनी जान को खतरा बताए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया।

नेटवर्क BKI-बिश्नोई गैंगस्टर सिंडिकेट में अनमोल बिश्नोई की भूमिका NIA ने अनमोल को बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI)-बिश्नोई गैंगस्टर सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य बताया है। ऐसे में अब उसके संदिग्ध खालिस्तानी संबंधों और आपराधिक नेटवर्क में संलिप्तता की जांच की जा रही है। 19 नवंबर को अनमोल को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के बाद कोर्ट ने उसे 11 दिनों की NIA हिरासत में भेज दिया था। अनमोल साल 2022 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका चला गया था और फर्जी तरह से रह रहा था।

आरोप अनमोल की आपराधिक गतिविधियां और बचाव पक्ष की दलीलें NIA का दावा है कि अनमोल ने 2020 से 2023 के बीच आतंकवादी गोल्डी बरार और उसके साथियों की मदद की थी। उसने अमेरिका से गिरोह का संचालन किया, रसद की व्यवस्था की, शूटरों को आश्रय दिया और जबरन वसूली के रैकेट का प्रबंधन किया। उसके बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आगे हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी सबूत पहले से ही NIA के पास हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

Advertisement