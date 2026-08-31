गाने के बोल ने ली सिंगर की जान, अंकित बालियान हत्याकांड में 2 बदमाश ढेर

गोगी के गैंग ने अंकित बालियान को ऐसा गाना न बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन वह नहीं माने। शामली के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, गैंग के लोग हमला करने से पहले से ही अंकित पर नजर रखे हुए थे। बाद में 31 अगस्त को पुलिस ने दो संदिग्धों को मुठभेड़ में मार गिराया, जब उन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। मामले का मुख्य साजिशकर्ता राहुल उर्फ ​​भोला अभी भी फरार है। उसने स्नैपचैट के जरिए शूटरों के साथ तालमेल बिठाया था। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि अगर उनके पास कोई जानकारी हो तो वे मदद करें।