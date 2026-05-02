पुणे में बच्ची से हैवानियत: NCP नेता अनिल देशमुख की मांग- आरोपी को फांसी दो
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुणे के भोर इलाके में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी 65 साल के शख्स के लिए सबसे कड़ी सजा, यानी मौत की सजा की मांग की है।
देशमुख ने इस घटना की कड़ी निंदा की, खासकर इसलिए क्योंकि यह महाराष्ट्र दिवस के दिन हुई। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर काम बहुत धीरे हो रहा है, जिससे हालात और बिगड़ रहे हैं।
अनिल देशमुख ने शक्ति एक्ट में देरी पर उठाए सवाल
देशमुख आरोपी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और तुरंत फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।
उन्होंने शक्ति एक्ट को लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए, जो 2020 में पास तो हो गया था लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मार्च में, कानून बनाने वालों ने पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन यौन अपराधों पर सख्ती बरतने के लिए कुछ नए सुधारों को मंजूरी दी थी, लेकिन देशमुख का कहना है कि इन बदलावों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।