पुणे में बच्ची से हैवानियत: NCP नेता अनिल देशमुख की मांग- आरोपी को फांसी दो

अनिल देशमुख ने शक्ति एक्ट में देरी पर उठाए सवाल

देशमुख आरोपी के लिए फास्ट-ट्रैक ट्रायल और तुरंत फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं।

उन्होंने शक्ति एक्ट को लागू करने में हो रही देरी पर सवाल उठाए, जो 2020 में पास तो हो गया था लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। मार्च में, कानून बनाने वालों ने पीड़ितों की सुरक्षा बढ़ाने और ऑनलाइन यौन अपराधों पर सख्ती बरतने के लिए कुछ नए सुधारों को मंजूरी दी थी, लेकिन देशमुख का कहना है कि इन बदलावों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।