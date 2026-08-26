पूर्व CDS अनिल चौहान बोले- 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के हमले रहे बेअसर

पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर से पर्दा उठाया है। उन्होंने साफ किया कि इस फैसले में दोनों देशों के सैन्य नेताओं ने सीधे तौर पर बात की थी और किसी बाहरी का कोई दखल नहीं था।

दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "सीजफायर का फैसला दो DGMO के बीच ही हुआ था।"

उन्होंने साफ कहा, "मुझे किसी और की कोई भूमिका नहीं दिखती।"

इससे साफ हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का शांति कराने का दावा बेबुनियाद है।