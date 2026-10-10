यौन उत्पीड़न आरोपों में घिरे प्रोफेसर को JNU ने निकाला, अब फैसले को देंगे कानूनी चुनौती
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JNU के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ने यौन उत्पीड़न के अपने ऊपर लगे आरोपों को कानूनी रूप से चुनौती देने की योजना बनाई है। उन्होंने विश्वविद्यालय की इस कार्रवाई को 'दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई' बताया और जांच प्रक्रिया के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए।
उनका आरोप है कि इस दौरान कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी कानूनों के तहत गोपनीयता का उल्लंघन भी किया गया।
अकोइजम ने JNU पर प्रक्रियाएं ठीक से न चलाने का आरोप लगाया
अकोइजम ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। उन्होंने JNU पर आरोप लगाया कि उसने कई बुनियादी प्रक्रियाओं को अनदेखा किया, जैसे उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया या अपील का अवसर नहीं दिया गया।
अकोइजम ने यह भी आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे अपना मामला लड़ते रहेंगे।