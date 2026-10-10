यौन उत्पीड़न आरोपों में घिरे प्रोफेसर को JNU ने निकाला, अब फैसले को देंगे कानूनी चुनौती

अकोइजम ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। उन्होंने JNU पर आरोप लगाया कि उसने कई बुनियादी प्रक्रियाओं को अनदेखा किया, जैसे उन्हें कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया या अपील का अवसर नहीं दिया गया।

अकोइजम ने यह भी आरोप लगाया कि निर्धारित प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे अपना मामला लड़ते रहेंगे।