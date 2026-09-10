बच्चों-गर्भवती महिलाओं के राशन में चूहे की गंदगी, मुंबई में आंगनवाड़ी कर्मियों का फूटा गुस्सा
महाराष्ट्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले 'टेक-होम राशन' की घटिया गुणवत्ता के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह पोषण पाउडर इतना खराब होता है कि इसमें चूहे की गंदगी तक मिली होती है और कई बार तो यह हल्दी से भरा होता है। इसी वजह से ज्यादातर परिवार या तो इसे कूड़े में फेंक देते हैं या जानवरों को खिला देते हैं।
सुरक्षित भोजन और वेतन के लिए आंगनवाड़ी संघ की मांग
आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की संगीता कांबले ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए बताया कि वे लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव वीआर ठाकुर ने टीएचआर की गुणवत्ता जांचने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात मानी है, लेकिन हर छात्र के लिए रोजाना मिलने वाले 8 रुपये का भुगतान पर्याप्त नहीं है। इसके ऊपर से, कार्यकर्ताओं को हर बच्चे के खाने के भत्ते के तौर पर सिर्फ 65 पैसे मिलते हैं, और कभी-कभी तो ये भुगतान 6 महीने तक लेट हो जाते हैं।