बच्चों-गर्भवती महिलाओं के राशन में चूहे की गंदगी, मुंबई में आंगनवाड़ी कर्मियों का फूटा गुस्सा

आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की संगीता कांबले ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए बताया कि वे लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव वीआर ठाकुर ने टीएचआर की गुणवत्ता जांचने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात मानी है, लेकिन हर छात्र के लिए रोजाना मिलने वाले 8 रुपये का भुगतान पर्याप्त नहीं है। इसके ऊपर से, कार्यकर्ताओं को हर बच्चे के खाने के भत्ते के तौर पर सिर्फ 65 पैसे मिलते हैं, और कभी-कभी तो ये भुगतान 6 महीने तक लेट हो जाते हैं।