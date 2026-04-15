आंध्र प्रदेश में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध की तैयारी!

बिग टेक कंपनियों से बातचीत को चंद्रबाबू नायडू का समर्थन

इस पहल के लिए एक खास टीम कानूनी ढांचा तैयार करने में जुटी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के नियमों से प्रेरणा मिली है। इसी कड़ी में मेटा और गूगल जैसी बिग टेक कंपनियों के साथ भी बेहतर 'एज चेक' सिस्टम के लिए बातचीत जारी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस कदम का पूरा समर्थन किया है। इस पूरी योजना में स्कूलों में 'ऑनलाइन सुरक्षा' से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम चलाना भी शामिल है। सरकार को उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश का यह तरीका बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।