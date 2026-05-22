आंध्र प्रदेश में गर्मी से हाहाकार, 325 लोग लू की चपेट में आए

आंध्र प्रदेश में लू की चेतावनी जारी

गर्मी का ये सितम अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। APSDMA के मुताबिक, कई जिलों में सोमवार तक तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। पूरे राज्य के 200 मंडलों में बेहद गर्म स्थिति बनी हुई है।

सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा ORS पैकेटों का इंतजाम कर लिया है और अब जिला-स्तर पर अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। अच्छी बात ये है कि इस साल अब तक किसी की मौत लू लगने से नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार की तैयारी बेहतर दिख रही है।