आंध्र प्रदेश में गर्मी से हाहाकार, 325 लोग लू की चपेट में आए
आंध्र प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। पालनाडू जिले का पिडुगुराल्ला एक ऐसा इलाका है, जहां तापमान 48.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मार्च से लेकर अभी मई के बीच पूरे राज्य में लू लगने के कुल 325 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 96 मामले तो अकेले इसी महीने के हैं। लू लगने के सबसे ज्यादा मामले विशाखापट्टनम में दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद काकीनाड़ा और विजयनगरम का नंबर आता है।
आंध्र प्रदेश में लू की चेतावनी जारी
गर्मी का ये सितम अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। APSDMA के मुताबिक, कई जिलों में सोमवार तक तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। पूरे राज्य के 200 मंडलों में बेहद गर्म स्थिति बनी हुई है।
सरकार ने एक करोड़ से ज्यादा ORS पैकेटों का इंतजाम कर लिया है और अब जिला-स्तर पर अलर्ट भेजे जा रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें। अच्छी बात ये है कि इस साल अब तक किसी की मौत लू लगने से नहीं हुई है, जिससे पता चलता है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार की तैयारी बेहतर दिख रही है।