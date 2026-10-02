पति की जान की दुश्मन निकली पत्नी, भाजपा नेता की हत्या की साजिश का पुलिस ने किया खुलासा

CCTV फुटेज की पड़ताल से पुलिस पांच संदिग्धों तक पहुंची, जिन्होंने बाइक जलाने की बात कबूल कर ली। आगे की जांच में पता चला कि प्रशांत का उन संदिग्धों में से एक साई के साथ गहरा संपर्क था। प्रशांत अपने पति की हर गतिविधि की जानकारी साई को देती थी और आरोप है कि उसने कई बार मुनिराज्जू पर हमला करने की साजिश रची थी। हालांकि, मुनिराज्जू पर कोई जानलेवा हमला नहीं हो पाया। फिलहाल, पुलिस ने सभी छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है।