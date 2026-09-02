आंध्र प्रदेश में मलेरिया की दवा खाने के बाद आदिवासी बच्ची की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

आंध्र प्रदेश में मलेरिया की दवा खाने के बाद आदिवासी बच्ची की मौत, 70 बीमार पड़े

लेखन गजेंद्र 12:34 pm Sep 02, 202612:34 pm

क्या है खबर?

आंध्र प्रदेश में मलेरिया रोकथाम अभियान के दौरान बांटी गई मलेरिया रोधी गोली (क्लोरोक्वीन) खाने से एक 7 वर्षीय आदिवासी बच्ची की मौत हो गई है। घटना पोलावरम जिले के गोल्लागुप्पा गांव में की है। यहां बच्चों समेत कम से कम 70 लोग बीमार पड़ गए हैं, जिसमें कई अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना की समीक्षा करते हुए मामले के व्यापक जांच के आदेश दिए और प्रभावित लोगों का उपचार सुनिश्चित करने को कहा है।