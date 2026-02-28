आंध प्रदेश: काकीनाडा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, 18 लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के वेटलापलेम गांव में स्थित पटाखा फैक्ट्री (सूर्यश्री फायरवर्क्स सेंटर) में हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। यह विस्फोट शनिवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ और मृतकों में से अधिकांश कारखाने की महिला कर्मचारी बताई जा रही हैं। विस्फोट का प्रभाव इतना तीव्र था कि इससे पास के एक निजी स्कूल की छत में दरारें पड़ गईं और इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

भयावहता पास के खेतों में जाकर गिरे पीड़ित विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसके असर से कुछ पीड़ितों को पास के खेतों में जा गिरे। पूरे इलाके में धुआं छा गया। गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया है। इस घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं और अधिकारी स्थिति का आकलन करने में जुटे हैं। इसी तरह पटाखा फैक्ट्री की वैधता की भी जांच कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहचान अब तक 11 मृतकों की हुई पहचान पुलिस ने बताया कि मृतकों में अदबाला श्रीनु, कादिमपल्ली कृपाम्मा, कादिमपल्ली धनराजू, साधनाला सत्यवेनी, वटलुरी रवि, मंडापल्ली चिन्नी, निम्मदा करुणा, गमपाला मंगा, गोडाथा महेश, गोडाथा रामू और गोडाथा नानी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर फैक्ट्री की महिला कर्मचारी हैं। विस्फोट के बाद आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए तुरंत 2 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। फैक्ट्री तक जाने के लिए सड़क न होने से दमकलों को पहुंचने में परेशानी हुई।

