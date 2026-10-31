आंध्र प्रदेश: स्कूल में घुसकर 10वीं की छात्रा पर आरी से हमला, गंभीर घायल

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा, 'छात्रा पर हुए बर्बर हमले से मैं गहरे सदमे में हूं। जो हमलावर स्कूलों के अंदर हमारी बच्चियों को निशाना बनाते हैं, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है। मैं खुद उसके ठीक होने की प्रक्रिया पर नजर रख रहा हूं। मेडिकल टीम को निर्देश दिया है कि उसे सबसे बेहतर इलाज और देखभाल दी जाए। पुलिस को आदेश दिया है कि इस घिनौने अपराध के जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।'