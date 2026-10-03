आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग का कमाल, गांव-गांव में बनेंगे भविष्य के घर

इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादातर फंड केंद्र सरकार से आएगा, जबकि बाकी का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। विशाखापट्टनम के GVP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, पी. वीरभद्र राव बताते हैं कि यह सिर्फ नए घर बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका मकसद ऑटोमेशन के जरिए बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाना भी है।

3DCP तकनीक में डिजिटल डिजाइन का उपयोग होता है, जिससे असली इमारतें 'प्रिंट' की जा सकती हैं। इससे पारंपरिक ईंटों की चिनाई वाले काम की जरूरत कम हो जाती है। भारत ने 2021 में IIT मद्रास में इस तकनीक पर काम करना शुरू किया था। अब आंध्र प्रदेश भी दुबई और जापान जैसे देशों के साथ उन इलाकों में शामिल हो गया है, जो आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन भविष्यवादी निर्माणों को आजमा रहे हैं।