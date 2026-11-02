कोटिया चुनाव विवाद: ओडिशा ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, आंध्र प्रदेश फिर भी अड़ा

कोटिया क्षेत्र वर्षों से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित रहा है, दोनों ही राज्य इस पर अपना दावा करते हैं और अपने-अपने चुनाव भी कराते रहे हैं। यह कानूनी खींचतान कोई नई बात नहीं है। ओडिशा ने पहले भी इसे चुनौती दी थी और अब एक बार फिर ऐसा ही कर रहा है। इस बीच, YSR कांग्रेस जैसी पार्टियां अपनी कल्याणकारी योजनाओं के दम पर वोट बटोरने की उम्मीद कर रही हैं। इसी तरह तेलुगू देशम पार्टी (TDP) भी अपना चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ा रही है। क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों से उम्मीद है कि वे कोटिया गांवों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजेंगे, ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।