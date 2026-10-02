आंध्र प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को राहत, अब महंगाई भत्ता हुआ 41.86 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी दो चरणों में की जाएगी। पहला चरण 1 जुलाई, 2024 से लागू होगा, जिसमें 2.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद दूसरा चरण 1 जनवरी, 2025 से शुरू होगा और इसमें 1.82 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। बकाया रकम (एरियर) का भुगतान कर्मचारियों की पेंशन योजना के हिसाब से किया जाएगा। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओल्ड पेंशन स्कीम) में हैं, उनका एरियर प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा किया जाएगा। वहीं, अंशदायी पेंशन योजना (कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम) वाले कर्मचारियों को एरियर का ज्यादातर हिस्सा नकद मिलेगा, जबकि कुछ राशि उनके प्रान अकाउंट में जमा की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी 2025 से लेकर 2027 के आखिर तक रिटायर होता है, तो उन्हें बकाया एरियर की पूरी राशि एकमुश्त यानी एक साथ नकद मिल जाएगी। हालांकि, इस पर सरकारी आदेशों में दी गई शर्तें लागू होंगी।