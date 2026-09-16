आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका; आयु सीमा 44 साल हुई, 892 बंपर भर्तियां जारी
नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने APPSC के जरिए सभी गैर-वर्दी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 साल से बढ़ाकर 44 साल कर दी है। जानकारी के मुताबिक, यह बदलाव APPSC के जरिए गैर-वर्दी सेवाओं पर लागू होगा और 30 सितंबर 2027 तक वैध रहेगा। इस फैसले से अब ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी पाने का बेहतर मौका मिल पाएगा।
APPSC ने 892 रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की
इस आयु सीमा में बढ़ोतरी के साथ ही, APPSC ने विभिन्न विभागों में कुल 892 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इनमें डिप्टी कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर जैसे 163 ग्रुप-I पद भी शामिल हैं। अगर आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं, तो ग्रुप-I नौकरियों के लिए 6 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि अन्य पदों के लिए 16 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन खुले रहेंगे।
इन भर्तियों से जुड़ी पूरी जानकारी APPSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है।