आंध्र प्रदेश में APSRTC चालक ने बचाई 40 जिंदगियां, स्टेयरिंग पर ही थम गईं सांसें
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आंध्र प्रदेश में 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) बस चला रहे 34 साल के चालक जेटी शिवा को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बेहद दर्द होने के बावजूद, उन्होंने तुनी के पास बस को सुरक्षित तरीके से किनारे लगाया और करीब 40 यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचने से पहले खुद स्टीयरिंग पर अचेत हो गए।
APSRTC के की अध्यक्ष ने शिवा की तारीफ
शिवा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। APSRTC के अध्यक्ष ने कहा कि शिवा ने असाधारण साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया है। उन्होंने यह भी वादा किया कि इस मुश्किल घड़ी में कॉर्पोरेशन शिवा के परिवार के साथ खड़ा रहेगा और उनकी हर संभव मदद करेगा।