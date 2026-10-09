आंध्र प्रदेश में APSRTC चालक ने बचाई 40 जिंदगियां, स्टेयरिंग पर ही थम गईं सांसें

आंध्र प्रदेश में 8 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (APSRTC) बस चला रहे 34 साल के चालक जेटी शिवा को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। बेहद दर्द होने के बावजूद, उन्होंने तुनी के पास बस को सुरक्षित तरीके से किनारे लगाया और करीब 40 यात्रियों को कोई नुकसान पहुंचने से पहले खुद स्टीयरिंग पर अचेत हो गए।