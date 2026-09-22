आंध्र प्रदेश को चंद्रबाबू नायडू ने दी 11,360 करोड़ रुपये की सौगात, होगा शहरों का कायापलट

इस योजना के तहत, जल्द ही लोगों को 4,656 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बेहतर सड़कें, अच्छी स्ट्रीट लाइटें, 88 करोड़ रुपये के सेंट्रल डिवाइडर और नए पार्क देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायडू ने इस हफ्ते कुप्पम में कुछ नए ट्रेन हॉल्ट का भी उद्घाटन किया। उनका लक्ष्य है कि इस इलाके को आने वाले समय में यात्रा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनाया जाए।