आंध्र प्रदेश 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी, फटाफट ऐसे करें चेक! देश Apr 30, 2026

आज आंध्र प्रदेश बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि SSC परीक्षा के नतीजे आज 11 बजे जारी किए जाएंगे। अगर आपने अपने इम्तिहान 16 मार्च से 1 अप्रैल के बीच दिए थे, तो आज आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। ये नतीजे स्कूल में आपके आगे के सफर के लिए अहम हैं, इसलिए इन्हें देखने का सबसे आसान तरीका यहां बताया गया है।