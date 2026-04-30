आंध्र प्रदेश 10वीं बोर्ड के नतीजे जारी, फटाफट ऐसे करें चेक!
देश
आज आंध्र प्रदेश बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि SSC परीक्षा के नतीजे आज 11 बजे जारी किए जाएंगे। अगर आपने अपने इम्तिहान 16 मार्च से 1 अप्रैल के बीच दिए थे, तो आज आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। ये नतीजे स्कूल में आपके आगे के सफर के लिए अहम हैं, इसलिए इन्हें देखने का सबसे आसान तरीका यहां बताया गया है।
छात्र ऑनलाइन नतीजे देख सकते हैं
आप अपने मार्क्स results.bse.ap.gov.in जैसी वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। अगर आप ऐप्स से देखना चाहें, तो डिजीलॉकर, लीप मोबाइल ऐप, माना मित्रा वॉट्सऐप सर्विस या SMS के ज़रिए भी नतीजे चेक कर सकते हैं।
अपने मार्क्स देखने या डाउनलोड करने के लिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के लिए अपना रोल नंबर या हॉल टिकट नंबर जरूर तैयार रखें।