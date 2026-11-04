चक्रवाती तूफानों से आंध्र प्रदेश को हुआ भारी नुकसान, मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्र से मांगे 4,563 करोड़ रुपये
आंध्र प्रदेश में अर्नब और मुरासु नाम के चक्रवातों ने भारी तबाही मचाई। इसके बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है।
उन्होंने अर्नब चक्रवात से हुए नुकसान के लिए 4,563 करोड़ रुपये की फौरी मदद मांगी है। इन तूफानों के कारण किसानों की फसलों, सड़कों और बिजली की लाइनों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे कई इलाकों में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
नायडू ने राहत की जरूरतों को गिनाया
नायडू ने अपने पत्र में फौरी जरूरतों का ब्योरा दिया है। उन्होंने तत्काल राहत के लिए 4,563 करोड़ रुपये की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कई सड़कें भी टूट-फूट गई हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू से फोन पर बात करके हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने नायडू के चौकस रहने और तूफानों से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना भी की।