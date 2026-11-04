चक्रवाती तूफानों से आंध्र प्रदेश को हुआ भारी नुकसान, मुख्यमंत्री नायडू ने केंद्र से मांगे 4,563 करोड़ रुपये

नायडू ने अपने पत्र में फौरी जरूरतों का ब्योरा दिया है। उन्होंने तत्काल राहत के लिए 4,563 करोड़ रुपये की मांग की है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और कई सड़कें भी टूट-फूट गई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू से फोन पर बात करके हालात का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने नायडू के चौकस रहने और तूफानों से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना भी की।